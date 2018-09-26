2018-09-26T07:15:37+03:00
Происшествия

В Башкирии бухгалтер похитила у бизнесменов пол миллиона рублей

Вернуть денежные средства предпринимателям помогли полицейские
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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В Нефтекамске задержали бухгалтера, которая по подложным документам переводил деньги предпринимателей на свои счета.

По предварительным данным, 30-летняя женщина оказывала бухгалтерские услуги сразу нескольким предпринимателям. Она вела дела фирм, и попутно составляла фиктивные электронные документы. Таким образом она создавала видимость того, что по этим платежным документам бизнесмены должны оплатить налоги, долги и прочие траты. Все денежные средства потерпевших она переводила на свои счета, и таким образом присвоила пол миллиона рублей.

- По фактам неправомерного оборота средств платежей, присвоения и кражи возбуждены уголовные дела, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

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