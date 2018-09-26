В Башкирии бухгалтер похитила у бизнесменов пол миллиона рублей
В Нефтекамске задержали бухгалтера, которая по подложным документам переводил деньги предпринимателей на свои счета.
По предварительным данным, 30-летняя женщина оказывала бухгалтерские услуги сразу нескольким предпринимателям. Она вела дела фирм, и попутно составляла фиктивные электронные документы. Таким образом она создавала видимость того, что по этим платежным документам бизнесмены должны оплатить налоги, долги и прочие траты. Все денежные средства потерпевших она переводила на свои счета, и таким образом присвоила пол миллиона рублей.
- По фактам неправомерного оборота средств платежей, присвоения и кражи возбуждены уголовные дела, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.