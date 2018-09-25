В Уфе сварщик отсудил у работодателя 100 тысяч рублей за моральный вред
Мужчина упал с высоты и получил множественные травмы
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36-летний электрогазовщик сумел отсудить у работодателя 100 тысяч рублей за моральный вред. На сторону потерпевшего встал Орджоникидзевский районный суд Уфы.
В марте 2014 года мужчина работал в компании «Новосел». При строительстве автосалона в Стерлитамаке мужчина упал с лестницы высотой четыре метра. В результате несчастный получил множественные переломы черепа и левой бедренной кости, ушиб головного мозга.
В суде сообщили, что причиной несчастного случая стала плохая организация производства работ. Руководство должно было обеспечить работника мерами безопасности.