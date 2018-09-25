В Башкирии пчелы насмерть закусали 47-летнюю женщину

25 Сент. 13:32 2018-09-25T13:32:45+03:00

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Почти две недели назад в Башкирии произошел жуткий несчастный случай: в лесу на границе с Челябинской областью проезжавшие мимо автомобилисты обнаружили 47-летнюю женщину в бессознательном состоянии. По словам очевидцев, у нее стало синеть лицо, передает издание 31tv.ru.

Как выяснилось в дальнейшем, пострадавшая - жительница Челябинской области Гульнара Шевченко. Как отмечают ее знакомые, она вела предпринимательскую деятельность - ей принадлежал алкомаркет.

По словам очевидцев, оказавших первую помощь женщине, во время прогулки по лесу она наступила на гнездо земляных пчел. Насекомые атаковали «обидчицу» и закусали ее, фактически, до смерти. Заметившие женщину в лесу случайно проезжавшие мимо автомобилисты, пытались спасти жертву земляных пчел - вместе с местным проводником Гульнару Шевченко доставили до фельдшерского пункта. Вскоре стало известно, что пострадавшая скончалась от аллергического шока.

- Это совсем рядом с деревней Майгашты. Мы проезжали мимо, помогли загрузить женщину в машину. Рядом проходили люди из этой деревни. Они тоже помогали, затем один из них поехал с ними, чтоб показать фельдшерский пункт. От Аскарово слишком далеко, - написала в социальных сетях очевидица происшествия.