2018-09-25T12:30:02+03:00
Общество

«Достучаться до должников»

Именно с такой инициативой Ирина Попова, директор филиала «Теплосбыт» ООО «БашРТС», обратилась в одну из управляющих организаций Уфы - ООО «Полесье»
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Долги жильцов за жилищно-коммунальные услуги, в т.ч. по горячему водоснабжению и отоплению, растут из месяца в месяц, из года в год. Разъяснительная работа с жильцами не приносит ощутимых результатов, поэтому «Теплосбыт» и УО пошли на крайние меры – теперь на торце 3-х домов по ул. Лесунова размещены баннеры с номерами квартир злостных неплательщиков с призывом оплатить долги.

За три недели размещения баннеров с номерами квартир должников собираемость платежей в этих домах выросла более чем на 30%.

- Сотрудничество с управляющими организациями-должниками крайне важно для нас, - сообщает Ирина Попова, заместитель директора по сбыту – директор филиала «Теплосбыт» ООО «БашРТС». – Мы действуем исключительно в интересах потребителей. Совместными усилиями мы сможем донести до жителей всю важность своевременной оплаты за ЖКУ во избежание накопления крупной задолженности, которую погасить бывает непросто.

Размещение подобных баннеров планируется как в Уфе, так и в других городах присутствия ООО «БашРТС».

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