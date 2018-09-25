Дело экс-чиновника Александра Филиппова передадут в суд

25 Сент. 12:15 2018-09-25T12:15:36+03:00

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В Уфе осудят двух чиновников мэрии, одним из которых является бывший вице-мэр города 47-летний Александр Филиппов. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, а также в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом сообщили в пресс-службе следкома Башкирии.

Известно, что на протяжении восьми лет, с 2007 по 2015 года, чиновники заключили более 50 договоров о развитии застроенных территорий города Уфы с юридическими лицами, которые брали на себя обязательства по финансированию расселения граждан и сносу ветхого жилья. Только вот средства на программу расселения уже выделил федеральный центр. Таким образом, экс-чиновники нанесли ущерб бюджету в размере 1,6 млрд рублей.

- Свою вину в совершении преступления обвиняемые не признали. В ходе следствия арестовано имущество одного из обвиняемых на сумму свыше 20 млн. рублей, - сообщили в ведомстве.

Уголовное дело будет передано в суд.