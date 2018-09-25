2018-09-25T12:08:51+03:00
Общество

«Дом.ru Бизнес» в Уфе презентовал IoT в XXVI сессии МАГ

В рамках мероприятия прошла секция «Использование информационных технологий для обеспечения безопасности города».
Поделиться:
Изменить размер текста:

Телеком-оператор принял участие в XXVI сессии Международной Ассамблее столиц и крупных городов (МАГ) Международного форума «Безопасность города. Комплексный подход» и презентовал возможности Промышленного Интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT).

В рамках мероприятия прошла секция «Использование информационных технологий для обеспечения безопасности города». В ней приняли участие председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров, директор ЗАО «Центр системных исследований «Интегро» Вадим Горбачев, директор МУП «УфаГорСвет» Ильдар Чанышев, директор по b2b филиала «Дом.ru Бизнес» в Уфе Марсель Латыпов и другие. Участники обсудили вопросы информационной безопасности, мониторинга общественной безопасности и правопорядка через систему «Безопасный город».

Марсель Латыпов поделился опытом работы использования сети LoraWAN для сбора и передачи информации с датчиков учета. «Мы показали участникам Форума, какие существуют прикладные решения на основе промышленного интернета вещей, в том числе для ЖКХ и транспортной инфраструктуры. Данные сервисы очень актуальны для города, ведь это помогает легко организовать удаленный автоматизированный учет расходов энергоресурсов в масштабе крупного микрорайона, а также в режиме реального времени отслеживать состояние применяемого оборудования», – комментирует Марсель Латыпов.

Сеть IoT – беспроводная радиосеть на базе технологии связи LoRaWAN – запущена в Уфе в августе 2018 года. Она отличается широким радиусом покрытия и открытым сетевым протоколом. Еще одно преимущество сети – возможность быстрого масштабирования, доступная стоимость для массового применения и возможность автономной работы датчиков (до 10 лет). К основным направлениям прикладного использования промышленного интернета вещей относят энергоэффективность ЖКХ, контроль объектов, телеметрия транспорта, интерактивная городская среда, умная парковка и прочее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера