«Дом.ru Бизнес» в Уфе презентовал IoT в XXVI сессии МАГ

25 Сент. 12:08 2018-09-25T12:08:51+03:00

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Телеком-оператор принял участие в XXVI сессии Международной Ассамблее столиц и крупных городов (МАГ) Международного форума «Безопасность города. Комплексный подход» и презентовал возможности Промышленного Интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT).

В рамках мероприятия прошла секция «Использование информационных технологий для обеспечения безопасности города». В ней приняли участие председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров, директор ЗАО «Центр системных исследований «Интегро» Вадим Горбачев, директор МУП «УфаГорСвет» Ильдар Чанышев, директор по b2b филиала «Дом.ru Бизнес» в Уфе Марсель Латыпов и другие. Участники обсудили вопросы информационной безопасности, мониторинга общественной безопасности и правопорядка через систему «Безопасный город».

Марсель Латыпов поделился опытом работы использования сети LoraWAN для сбора и передачи информации с датчиков учета. «Мы показали участникам Форума, какие существуют прикладные решения на основе промышленного интернета вещей, в том числе для ЖКХ и транспортной инфраструктуры. Данные сервисы очень актуальны для города, ведь это помогает легко организовать удаленный автоматизированный учет расходов энергоресурсов в масштабе крупного микрорайона, а также в режиме реального времени отслеживать состояние применяемого оборудования», – комментирует Марсель Латыпов.

Сеть IoT – беспроводная радиосеть на базе технологии связи LoRaWAN – запущена в Уфе в августе 2018 года. Она отличается широким радиусом покрытия и открытым сетевым протоколом. Еще одно преимущество сети – возможность быстрого масштабирования, доступная стоимость для массового применения и возможность автономной работы датчиков (до 10 лет). К основным направлениям прикладного использования промышленного интернета вещей относят энергоэффективность ЖКХ, контроль объектов, телеметрия транспорта, интерактивная городская среда, умная парковка и прочее.