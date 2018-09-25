В Башкирии осудят 36-летнего мужчину, который убил 13-летнего подростка

25 Сент. 11:53 2018-09-25T11:53:19+03:00

Свою вину мужчина так и не признал

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В Башкирии завершено расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего жителя Челябинской области. Он обвиняется в убийстве 13-летнего подростка и причинении тяжкого вреда здоровью 12-летнему ребенку.

Напомним, громкая история произошла еще в июле 2017 года. 13-летний и 12-летний подростки приехали на мотоцикле на озеро в Учалинском районе, где отдыхал подсудимый. Мальчики проехали близко к его палатке, и мужчина решил, что тем самым подростки нарушили его покой. Злоумышленник решил их убить.

Будучи пьяным он сел за руль своей иномарки и начал преследовать подростков, чтобы задавить их. Обвиняемый наехал на мотоцикл, тот опрокинулся. Злоумышленник не останавливался – он продолжил таранить мотоцикл вместе с лежащим на земле мальчиком, который находился до этого за рулем. Ребенку были причинены травмы головы, от которых он погиб. Второй школьник получил телесные повреждения.

- Вину в совершении инкриминируемого преступления мужчина не признал, - сообщили в следкоме.

Уголовное дело передано в суд.