В Уфе сточными водами подтопило подпол многоквартирного дома

25 Сент. 10:48 2018-09-25T10:48:49+03:00

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В минувший понедельник, 24 сентября, в доме №70/7 по Шота Руставели произошло ЧП. По информации управления гражданской защиты Уфы, произошло подтопление подпола дома. Жильцы сообщили об этом спасателям.

На место незамедлительно выехали все необходимые спецслужбы, в том числе и спасатели. Минувшей ночью специалисты прочистили канализационные коллекторы, взяли пробы воды на анализ.

Сейчас устанавливается причина утечки. Сегодня, 25 сентября, будут проводиться ремонтно-восстановительные работы. По предварительным данным, в доме прорвало канализацию.