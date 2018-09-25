В Башкирии брат убил своего родного брата из-за жилищного спора

25 Сент. 13:56 2018-09-25T13:56:24+03:00

Поначалу он не признался в содеянном, однако потом рассказал все, как было

Изменить размер текста: A A

В деревне Михайловка Стерлитамакского района Башкирии в ходе бытовой ссоры брат до смерти забил своего родного брата.

Как сообщили в следкоме РБ, ЧП произошло 22 сентября вечером. Двое братьев, совместно проживающих в одном из домов, выпивали. Потом, как это часто бывает, между ними произошла ссора. 41-летний потерпевший был недоволен тем, что родственник препятствует его регистрации в доме по месту проживания.

Тогда 42-летний подозреваемый ударил брата кулаком в грудь, отчего тот упал на землю. На этом он не остановился и стал бить его ногами и металлическим прутом. Затем зашел в дом и лег спать. Избитый брат также вошел и упал на пол. Утром его обнаружили мертвым, подозреваемый сам позвонил в полицию.

Однако мужчина не признавался в содеянном и говорил, что обнаружил потерпевшего уже мертвым. Но в ходе следствия, под тяжестью собранных доказательств, он дал признательные показания.

- Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, - сообщили в следкоме.