2018-09-25T13:56:24+03:00
Происшествия

В Башкирии брат убил своего родного брата из-за жилищного спора

Поначалу он не признался в содеянном, однако потом рассказал все, как было
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

В деревне Михайловка Стерлитамакского района Башкирии в ходе бытовой ссоры брат до смерти забил своего родного брата.

Как сообщили в следкоме РБ, ЧП произошло 22 сентября вечером. Двое братьев, совместно проживающих в одном из домов, выпивали. Потом, как это часто бывает, между ними произошла ссора. 41-летний потерпевший был недоволен тем, что родственник препятствует его регистрации в доме по месту проживания.

Тогда 42-летний подозреваемый ударил брата кулаком в грудь, отчего тот упал на землю. На этом он не остановился и стал бить его ногами и металлическим прутом. Затем зашел в дом и лег спать. Избитый брат также вошел и упал на пол. Утром его обнаружили мертвым, подозреваемый сам позвонил в полицию.

Однако мужчина не признавался в содеянном и говорил, что обнаружил потерпевшего уже мертвым. Но в ходе следствия, под тяжестью собранных доказательств, он дал признательные показания.

- Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, - сообщили в следкоме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера