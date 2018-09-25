2018-09-26T12:26:59+03:00
Происшествия

В Башкирии автомобиль на полном ходу «потерял» одну из пассажирок

Инцидент произошел в светлое время суток
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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В воскресенье днем, 23 сентября, жители Стерлитамака наблюдали необычную картину – на полном ходу из автомобиля вылетела женщина. После того, как она упала, местная жительница даже не планировала встать на ноги, а так и продолжила лежать на асфальте.

Оказалось, что в той самой 99-ой модели ВАЗа ехала компания. Водитель резко вошел в поворот, внезапно дверь открылась и одна из женщин выпала.

На место стерлитамаковцы вызвали сотрудников ГИБДД и скорую помощь. Однако все обошлось. Со слов очевидцев, выпавшая женщина не постарадала.

фото: соцсети

фото: соцсети

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