В Башкирии автомобиль на полном ходу «потерял» одну из пассажирок
Инцидент произошел в светлое время суток
фото: соцсети
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В воскресенье днем, 23 сентября, жители Стерлитамака наблюдали необычную картину – на полном ходу из автомобиля вылетела женщина. После того, как она упала, местная жительница даже не планировала встать на ноги, а так и продолжила лежать на асфальте.
Оказалось, что в той самой 99-ой модели ВАЗа ехала компания. Водитель резко вошел в поворот, внезапно дверь открылась и одна из женщин выпала.
На место стерлитамаковцы вызвали сотрудников ГИБДД и скорую помощь. Однако все обошлось. Со слов очевидцев, выпавшая женщина не постарадала.
фото: соцсети