В Башкирии автомобиль на полном ходу «потерял» одну из пассажирок

25 Сент. 20:03 2018-09-26T12:26:59+03:00

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В воскресенье днем, 23 сентября, жители Стерлитамака наблюдали необычную картину – на полном ходу из автомобиля вылетела женщина. После того, как она упала, местная жительница даже не планировала встать на ноги, а так и продолжила лежать на асфальте.

Оказалось, что в той самой 99-ой модели ВАЗа ехала компания. Водитель резко вошел в поворот, внезапно дверь открылась и одна из женщин выпала.

На место стерлитамаковцы вызвали сотрудников ГИБДД и скорую помощь. Однако все обошлось. Со слов очевидцев, выпавшая женщина не постарадала.