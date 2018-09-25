2018-09-25T10:22:14+03:00
Происшествия

21-летний житель Башкирии работал наркокурьером, чтобы оплатить ипотеку своей девушки

«Закладчика» задержали с поличным в Уфе
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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На днях уфимские полицейские задержали 21-летнего жителя Кармаскалинского района. Молодого человека уже поместили за решетку за сбыт наркотиков, и теперь ему предстоит провести за ней несколько лет.

Парень выполнял роль оптового закладчика наркотических средств на территории Уфы. На момент задержания он успел поработать на один из интернет-магазинов. Работал он по известной схеме: на свой телефон получал адрес, по которому забирал оптовые партии, расфасовывал наркотики по пакетикам, затем раскладывал их для мелких дилеров вдоль автомобильных трасс.

Мужчину задержали с поличным на улице Мендеелеева. В его куртке и автомобиле полицейские обнаружили несколько свертков с «синтетикой», приготовленных для последующего сбыта общей массой около 90 граммов. В ходе обыска стражи порядка нашли в его жилище в коробке новогодних сладостей еще один пакетик с наркотиками общей массой более 500 граммов.

- Как оказалось, задержанный сам никогда наркотики не пробовал. В ходе допроса он пояснил, что работал наркокурьером, чтобы оплачивать кредиты и ипотеку своей девушки, - рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

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