21-летний житель Башкирии работал наркокурьером, чтобы оплатить ипотеку своей девушки
На днях уфимские полицейские задержали 21-летнего жителя Кармаскалинского района. Молодого человека уже поместили за решетку за сбыт наркотиков, и теперь ему предстоит провести за ней несколько лет.
Парень выполнял роль оптового закладчика наркотических средств на территории Уфы. На момент задержания он успел поработать на один из интернет-магазинов. Работал он по известной схеме: на свой телефон получал адрес, по которому забирал оптовые партии, расфасовывал наркотики по пакетикам, затем раскладывал их для мелких дилеров вдоль автомобильных трасс.
Мужчину задержали с поличным на улице Мендеелеева. В его куртке и автомобиле полицейские обнаружили несколько свертков с «синтетикой», приготовленных для последующего сбыта общей массой около 90 граммов. В ходе обыска стражи порядка нашли в его жилище в коробке новогодних сладостей еще один пакетик с наркотиками общей массой более 500 граммов.
- Как оказалось, задержанный сам никогда наркотики не пробовал. В ходе допроса он пояснил, что работал наркокурьером, чтобы оплачивать кредиты и ипотеку своей девушки, - рассказали в пресс-службе МВД по РБ.