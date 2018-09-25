2018-09-25T09:35:49+03:00
Общество

«Умерших придется хоронить стоя»: мэр Уфы высказался о недостатке мест для кладбищ

Ирек Ялалов поднял этот вопрос на еженедельной оперативке
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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На сегодняшней утренней оперативке сити-менеджер Уфы затронул тему кладбищ. Ирек Ялалов рассказал о том, что все ресурсы почти выработаны. По словам мэра, этот вопрос уже вынесли на республиканский уровень – уже дано поручение премьер-министра и главы.

- С 2000 года город пытается получить новые площадки под кладбища. Прилегающие районы делают всё, чтобы кладбище не появилось у них, организовывают протесты населения, - отмечает Ялалов. -Эту задачу придется решать или хоронить всех стоя. Это может злая шутка, но это так, — сказал мэр.

Сейчас по одной площадке уже поднялись люди. Речь идет о новом кладбище, которое хотят устроить вблизи поселка Зинино.

- Почему рядом с южным огромная частная территория отдана под кладбище. Почему такие вещи происходят у нас в городе? Город — это большой организм. Без республиканской поддержки город не может, - подытожил сити-менеджер.

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