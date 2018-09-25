В Уфе разыскивается водитель, который насмерть сбил 35-летнюю женщину

25 Сент. 09:11 2018-09-25T09:15:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 25 сентября в столице Башкирии напротив дома №40 по улице Козарез неизвестный автомобиль сбил женщину. От сильного удара 35-летняя уфимка скончалась на месте происшествия.

По данным ГИБДД по РБ, авария произошла на неосвещенном участке дороги. Водитель, лишивший жизни пешехода, поспешил скрыться с места. Сейчас его ищут сотрудники полиции, проводится комплекс мероприятий по розыску водителя.

Дорожные полицейские просят всех, кто стал невольным свидетелем ДТП или обладает какой-либо информацией, позвонить в дежурную часть по телефонам 235-84-02, 233-27-31.