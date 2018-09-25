2018-09-25T17:35:02+03:00
Общество

В Уфе пройдет фестиваль продуктов «Наш Бренд»

На выставке будет представлено более 100 компаний-производителей
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии с 14 по 17 ноября в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» пройдет III Фестиваль продуктов «Наш Бренд». В этом году в Уфу съедутся более ста компаний-производителей из 12 регионов России. Как сообщили в мэрии, с первого года проведения число участников выставки увеличилось более чем в два раза.

В рамках фестиваля пройдут заседание и круглые столы по актуальным вопросам отрасли, а также состоится конкурс производителей продуктов питания.

- Для всех посетителей выставки будет организована Ярмарка-продажа, на которой будет представлен широкий ассортимент продуктов высшего качества от лучших производителей со всей страны, - отметили в администрации.

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