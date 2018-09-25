Куда сходить в Уфе 25 сентября

25 Сент. 08:20 2018-09-25T08:20:40+03:00

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На концерт.

В Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 50) закрывается XVI Международный фестиваль оперного искусства "Шаляпинские вечера в Уфе". В Гала-концерте примут участие: народный артист Башкирии Аскар Абдразаков, солист Мариинского театра Станислав Трифонов, солистка Большого театра Анна Нечаева, заслуженная артистка Беларусии Оксана Волкова, а также победители конкурса им. Шаляпина. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 800-4500 руб.

В ГКЗ "Башкортостан" (ул. Ленина, 50) Национальный симфонический оркестр республики вновь представит популярную программу "Сауднтрек. Перезагрузка." Мелодии из популярных отечественных и зарубежных кинофильмов будет сопровождать видеоряд на большом экране. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 300-700 руб.

В ресторане "White Hall" (парк культуры и отдыха им. М. Гафури, пр. Октября, 77/2 ) пройдет творческий вечер Михаила Шендеровича. Он представит отрывки из знаменитых "Кукол" и миниатюры из репертуара своего театра "Черные ходики". (18+)

Начало в 19.00

Цена билетов : 1500-3000 руб.

В театр.

В татарском театре "Нур" ( ул.50 лет СССР, 36) сегодня покажут премьерный спектакль - драму по повести Ангама Атнабаева "Он вернулся" о непростой судьбе пропавшего без вести солдата и, спустя годы, сумевшего вернуться на родину. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 120-450 руб.