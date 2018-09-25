На проспекте Салавата Юлаева в Уфе таксист протаранил ограждение
Мужчина получил ушибы
фото: отдел ГИБДД по Уфе
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Рано утром, 23 сентября, на проспекте Салавата Юлаева в Уфе рядом с тоннелем произошла серьезная авария. Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, 36-летний таксист за рулем «Лады Весты» по непонятным причинам не справился с рулевым управлением и наехал сначала на ограждение, а затем протаранил дорожный знак.
- В результате ДТП водитель получил ушибы. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой, - сообщили дорожные полицейские.
К счастью, в салоне автомобиля он в этот момент находился один.