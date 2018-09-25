2018-09-25T07:28:07+03:00
Недвижимость

В Уфе к отопительному сезону отремонтируют 26 км тепловых сетей

Об этом рассказали во время оперативного совещания в уфимской мэрии
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот прямой трансляции оперативного совещанияФото: скриншот прямой трансляции оперативного совещания
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Сегодня, 25 сентября, во время оперативного совещания в уфимской мэрии начальник управления жизнеобеспечения городской администрации Никита Дмитриев отчитался о подготовке к отопительному сезону. По словам чиновника, тепловые сети в Уфе готовы к началу сезона на 100%, но «Как и в прошлом году, хромает благоустройство после ремонтных работ», - заявил он.

По словам Никиты Дмитриева, всего в рамках подготовке к отопительному сезону 2018/2019 года проводится капитальный ремонт 26 км тепловых сетей – почти 2% всех городских тепловых сетей.

- На сегодняшний день к системам отопления уже подключены 19 объектов, в том числе 12 - медицинские, - заявил Никита Дмитриев.

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