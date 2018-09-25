2018-09-25T07:11:32+03:00
Общество

В Башкирии подходит к концу «бабье лето», скоро пойдут дожди

Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В Уфе и Башкирии заканчивается «бабье лето» - по прогнозам метеорологов сегодня, 25 сентября, ожидается последний солнечный и теплый день. Уже завтра температура воздуха начнет постепенно опускаться. На фоне кратковременных дождей воздух прогреется лишь до +18ºС.

Согласно данным Башгидрометцентра, уже со среды, 26 сентября, в республику придут дожди. Во второй половине недели температура воздуха не будет подниматься выше +11ºС. По настоящему осенняя погода продержится в Башкирии до конца сентября и в первые дни октября.

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