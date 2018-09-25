2018-09-25T06:54:55+03:00
Общество

В Башкирии задержали школьников, распиливших на металл два гаража

Возглавлял группу злоумышленников 22-летний парень
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, накануне в Стерлитамаке сотрудниками полиции была задержана группа из трех человек – двоих школьников и 22-летнего ранее судимого парня. В один из дней преступное трио по инициативе старшего товарища отправилось в гаражный кооператив на улице Первомайской, где решили распилить ворота нескольких гаражей. Куски металла они планировали сдать в металлолом. Во время «работы» их и задержали полицейские.

По словам самих злоумышленников, они думали, что гараж бесхозный. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Все трое злоумышленников находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

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