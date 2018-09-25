2018-09-25T06:40:59+03:00
Общество

Ирек Ялалов: через 20 лет весь город будет в одном большом парке

Мэр Уфы представил концепцию развития города на 20 лет
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 15 сентября, во время очередного оперативного совещания в уфимской мэрии, глава городской администрации Ирек Ялалов поздравил горожан с победой Уфы в конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Итоги конкурса подводились комиссией во главе с вице-премьером правительства России Виталием Мутко.

-По итогам конкурса город Уфа заняла первое место в номинации «Градостроительная политика и благоустройство». Это стало возможным благодаря нашей программе «Город в парке». Стоит отметить, что всего с 2012 года нами было организовано 19 новых и реконструировано 28 существующих мест отдыха. Через 20 лет наш город будет находиться внутри красивого и уютного парка, - заявил Ирек Ялалов.

Также мэр Уфы отметил, что на данный момент разрабатывается программа развития Уфы на ближайшие 30 лет.

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