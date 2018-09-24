«Салават Юлаев» разгромил «Трактор» в Челябинске
Уфимский «Салават Юлаев» одержал уверенную победу над «Трактором» в Челябинске. Подопечные Николая Цулыгина забросили в ворота Василия Демченко пять безответных шайб.
Первым свою фамилию в протокол занес Петр Хохряков, на скорости убежавший от защитников «Трактора». Уфимцы играли в меньшинстве. На 40-й минуте «Салават» забросил еще одну шайбу, имея в составе лишь четверых полевых игроков, на этот раз отличился Александр Кадейкин.
В начале третьего периода отличился Теему Хартикайнен, забросивший шайбу точно в дальний угол ворот. Через шесть минут четвертый гол «Салавата» забил Максим Майоров. Творцом шайбы стал Ларсен, который сумел не только быстро ворваться в зону соперника, но и отдать точный пас.
Точку в матче поставил Антон Бурдасов. Нападающий «юлаевцев» переправил шайбу после наброса Майорова – 5:0.
«Салават Юлаев» занимает третью строчку в турнирной таблице Востока, на одно очко уступая «Авангарду» и на три – от «Автомобилиста».