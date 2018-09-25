2018-09-25T07:00:13+03:00
Общество

В Башкирии директор фирмы задолжал сотрудникам более 4 млн рублей зарплаты

При этом погасить долг он мог, но предпочитал этого не делать
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Директора ООО «Профстрой» из Нефтекамска будут судить за невыплату заработной платы.

Следствие считает, что 57-летний мужчина сознательно не пытался погасить долг перед 17 сотрудниками фирмы. За период с марта по декабрь 2016 года сумма задолженности возросла до 4 млн рублей. При этом деньги у директора были, но 3,5 миллиона он предпочел направить на расчеты с поставщиками и прочие нужды.

Свою вину начальник не признал. В региональном следкоме сообщили, что дело с обвинительным заключением уже передано в суд.

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