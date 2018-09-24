2018-09-24T18:14:25+03:00
Общество

«В квартире невозможно находиться»: уфимцы задыхаются от запаха из канализации

Отходы человеческой жизнедеятельности стекаются в подвал из-за прорыва трубы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Жители дома №101 по улице Кольцевой больше недели дышат смрадом из канализации. В двухэтажке прорвало трубу, из-за чего отходы жизнедеятельности стали скапливаться под полом кухни.

Запах настолько удушающий, что пенсионеры, живущие в коммуналке, стараются проводить на кухне минимум времени. Они опасаются, что антисанитария в подвале скажется на их хрупком здоровье.

Телеканал «Вся Уфа» сообщает, что жильцы неоднократно обращались за помощью к коммунальщикам, но результата это не принесло. В УЖХ Орджоникидзевского района журналистам пояснили, что аварийная служба уже выехала, чтобы оценить ситуацию и разрешить проблему. Почему до этого они не спешили ехать, не ясно.

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