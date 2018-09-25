В Башкирии найдено тело пенсионерки, пропавшей месяц назад
Женщину обнаружили в овраге
Фото: социальные сети
Изменить размер текста:
В Белорецком районе завершились поиски 65-летней Ларисы Рыбаковой, пропавшей месяц назад. К сожалению, женщина погибла. Gorobzor.ru сообщает, что тело пенсионерки было найдено накануне в овраге. На нем нет следов насилия, так что смерть не была криминальной.
Пожилую женщину, напомним, искали с 24 августа. Она вышла из дома в селе Дубинино и направилась в сторону леса. Ситуация осложнялась тем, что пенсионерка была немой и избегала контактов.
Редакция «Комсомольской правды в Уфе» приносит свои искренние соболезнования семье Ларисы Рыбаковой.