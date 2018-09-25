В Башкирии найдено тело пенсионерки, пропавшей месяц назад

25 Сент. 06:30 2018-09-25T12:03:38+03:00

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В Белорецком районе завершились поиски 65-летней Ларисы Рыбаковой, пропавшей месяц назад. К сожалению, женщина погибла. Gorobzor.ru сообщает, что тело пенсионерки было найдено накануне в овраге. На нем нет следов насилия, так что смерть не была криминальной.

Пожилую женщину, напомним, искали с 24 августа. Она вышла из дома в селе Дубинино и направилась в сторону леса. Ситуация осложнялась тем, что пенсионерка была немой и избегала контактов.

Редакция «Комсомольской правды в Уфе» приносит свои искренние соболезнования семье Ларисы Рыбаковой.