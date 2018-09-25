2018-09-25T12:03:38+03:00
Общество

В Башкирии найдено тело пенсионерки, пропавшей месяц назад

Женщину обнаружили в овраге
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: социальные сетиФото: социальные сети
Изменить размер текста:

В Белорецком районе завершились поиски 65-летней Ларисы Рыбаковой, пропавшей месяц назад. К сожалению, женщина погибла. Gorobzor.ru сообщает, что тело пенсионерки было найдено накануне в овраге. На нем нет следов насилия, так что смерть не была криминальной.

Пожилую женщину, напомним, искали с 24 августа. Она вышла из дома в селе Дубинино и направилась в сторону леса. Ситуация осложнялась тем, что пенсионерка была немой и избегала контактов.

Редакция «Комсомольской правды в Уфе» приносит свои искренние соболезнования семье Ларисы Рыбаковой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера