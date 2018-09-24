2018-09-24T17:34:13+03:00
Происшествия

Хоккеист из Башкирии скончался во время игры в Москве

Причиной гибели, вероятно, стал сердечный приступ
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Мужчина играл в любительской хоккейной лигеМужчина играл в любительской хоккейной лиге
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Несчастный случай произошел в минувшую пятницу в Москве, в ледовом дворце на улице Автозаводской. Здесь проходила встреча любительской хоккейной лиги. 49-летнему хоккеисту из Уфы, игравшему за команду "Вежливые волки", неожиданно стало плохо прямо на льду.

Proufu.ru со ссылкой на свой источник сообщает, что у мужчины, вероятно, произошёл сердечный приступ. Спасти его не удалось.

Уточняется, что хоккеист-любитель возглавлял уфимский филиал ООО "Кварц Групп" - компании, входящей в энергетический холдинг "Интер РАО". Прощание с мужчиной пройдет завтра.

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