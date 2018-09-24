2018-09-24T15:14:54+03:00
Общество

Уфимцы побывали в «Школе будущего»

15 сентября телеком-оператор «Дом.ru» совместно с республиканским Технопарком организовали интерактивную площадку - «Школа будущего» для маленьких уфимцев и их родителей. Мероприятие прошло в рамках празднования 5-летия ТРЦ «Планета»
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Вместо обычных школьных предметов в этот день ребята изучали космос в виртуальной реальности, конструировали автомобили, управляли роботами, моделировали мир будущего при помощи 3-d ручек. Для юных модниц на площадке была организована зона «Звездный стиль», где можно было сделать космический аквагрим. А после «уроков» всех ждал сюрприз - мороженое из жидкого азота. Самые активные участники получили фирменные призы от «Дом.ru» и партнеров праздника.

«Участвуя в празднике, мы хотели наглядно показать, как интересно жить в мире технологий и высоких скоростей, как легко получать знания с помощью современных интерактивных решений и интернета. Клиенты «Дом.ru» могут выходить в сеть на скорости до 200 Мбит/с. Мы делаем все, чтобы интернет был доступен дома и в любой точке города и страны, а также, чтобы он был быстрым и стабильным», – комментирует директор уфимского филиала «Дом.ru» Ольга Карелина.

Мероприятие завершилось музыкальным концертом и праздничным фейерверком. Фотоотчет можно посмотреть в группе «Домашние новости Дом.ru» в «ВКонтакте».

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