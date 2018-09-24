2018-09-24T14:40:49+03:00
Общество

У Элвина Грея резко ухудшилось здоровье: пришлось вызывать врачей

Популярный певец перенес пять концертов
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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Сегодня, 24 сентября, у популярного певца Башкирии и Татарии Радика Юльякшина резко ухудшилось здоровье. Артист поехал с туром в Сибирь и слег в Тюмени.

В связи с этим пять концертов – Тобольский, Омский, Вагайский, Сургутский и Когалымский пришлось перенести. Когда они пройдут, пока неизвестно.

- Постараемся перенести все концерты на ближайшие даты. Информация с новым графиком появится в ближайшее время, - написал он на своей странице.

Элвин Грей действительно много работает – в месяц он организовывает по 20-25 концертов в разных точках страны.

1 декабря артист планирует собрать «Татнефть – Арену» в Казани, а через неделю, 8 декабря, «Уфа – Арену». Поклонницы пожелали певцу здоровья и попросили беречь себя.

- Пролечись, окрепни. Мы будем ждать возвращения столько, сколько понадобится, - пишут ему девушки.

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