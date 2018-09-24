У Элвина Грея резко ухудшилось здоровье: пришлось вызывать врачей
Сегодня, 24 сентября, у популярного певца Башкирии и Татарии Радика Юльякшина резко ухудшилось здоровье. Артист поехал с туром в Сибирь и слег в Тюмени.
В связи с этим пять концертов – Тобольский, Омский, Вагайский, Сургутский и Когалымский пришлось перенести. Когда они пройдут, пока неизвестно.
- Постараемся перенести все концерты на ближайшие даты. Информация с новым графиком появится в ближайшее время, - написал он на своей странице.
Элвин Грей действительно много работает – в месяц он организовывает по 20-25 концертов в разных точках страны.
1 декабря артист планирует собрать «Татнефть – Арену» в Казани, а через неделю, 8 декабря, «Уфа – Арену». Поклонницы пожелали певцу здоровья и попросили беречь себя.
- Пролечись, окрепни. Мы будем ждать возвращения столько, сколько понадобится, - пишут ему девушки.