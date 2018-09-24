Жителей Башкирии в октябре ждет дополнительный выходной

24 Сент. 16:11 2018-09-24T16:11:46+03:00

Праздник в этом году выпадает на четверг

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В октябре жителей Башкирии ждет на один выходной больше: 11 октября регион отметит День республики. Четверг, на который выпадает эта дата, будет нерабочим, а в среду, 10 октября, жители республики смогут уйти с работы на час пораньше.

Как уточнили в пресс-службе министерства труда республики, в дни отпуска грядущий праздник включаться не будет – таково требование статьи 120 трудового кодекса.