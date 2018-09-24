2018-09-24T15:30:48+03:00
Происшествия

Двух полицейских из Башкирии обвиняют в превышении полномочий

Они избили мужчину, требуя от него признаться в преступных умыслах
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Двух сотрудников полиции Белокатайского района будут судить за превышение полномочий.

Следствие полагает, что они превысили их в сентябре 2016 года. Около 11 вечера двое сотрудников проехали мимо деревни Белянка и остановились возле припаркованной машины. Ее водителем был житель Челябинской области.

- В ходе разговора они стали требовать от водителя сознаться в подготовке к совершению преступлений, при этом нанесли множественные удары руками и ногами по различным частям тела, - пояснили в прокуратуре Башкирии.

Избиение остановил их коллега, находившийся рядом. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, разговор с полицейскими принес ему закрытую черепно-мозговую травму.

Сотрудники органов свою вину не признали.

- В настоящее время сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей, в случае признания из вины по решению суда они будут уволены, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе МВД по Башкирии.

Дело с обвинительным заключением уже направлено в суд.

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