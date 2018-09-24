2018-09-24T14:28:38+03:00
Происшествия

Пожар в уфимском коттедже: росгвардейцы эвакуировали семью с двумя детьми

Все произошло из-за короткого замыкания
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Людям помогли выбраться старший прапорщик Ильгиз Мусабиров и прапорщик Григорий РодинЛюдям помогли выбраться старший прапорщик Ильгиз Мусабиров и прапорщик Григорий Родин
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Сегодня в семь утра из коттеджа в уфимской Чесноковке поступил сигнал тревоги. Приехавшие росгвардейцы обнаружили, что дом окутал дым. Концентрация его наблюдалась со стороны бани.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали пожарных, а сами тем временем вывели на улицу шестерых жильцов, в том числе двоих маленьких детей.

Пожар благополучно потушили. Оказалось, что возгорание началось из-за короткого замыкания, которое спровоцировал осушитель воздуха. Никто не пострадал.

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