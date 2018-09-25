2018-09-25T16:49:25+03:00
Общество

«Газовая горелка – это бомба»: мэр Уфы предостерег горожан от использования старого газового оборудования

Ирек Ялалов поделился своими опасениями с правительством республики
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Уфимцы не застрахованы от случаев взрывов, считает мэрУфимцы не застрахованы от случаев взрывов, считает мэр
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Многие уфимцы не спешат менять старое газовое оборудование, чем создают риск пожаров и взрывов. Эту проблему поднял на очередной оперативке в правительстве Башкирии Ирек Ялалов.

Мэр подчеркнул, что старые плиты и горелки обычно стоят в домах пожилых людей и маргинальных личностей. Если раньше муниципалитет помогал им со своевременной заменой оборудования, то сейчас такой практики нет.

«Мы не застрахованы от случаев взрывов. Последний обход вместе с сотрудниками МЧС показал: пиши не пиши предписания, если там живут пьющие люди, это бесполезно», - цитирует слова сити-менеджера портал UfacityNews.ru.

По мнению Ялалова, старая газовая горелка это, по сути, бомба.

Премьер-министр правительства Рустэм Марданов поручил заняться этим вопросом и найти способы обеспечить безопасность граждан.

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