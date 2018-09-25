«Газовая горелка – это бомба»: мэр Уфы предостерег горожан от использования старого газового оборудования
Многие уфимцы не спешат менять старое газовое оборудование, чем создают риск пожаров и взрывов. Эту проблему поднял на очередной оперативке в правительстве Башкирии Ирек Ялалов.
Мэр подчеркнул, что старые плиты и горелки обычно стоят в домах пожилых людей и маргинальных личностей. Если раньше муниципалитет помогал им со своевременной заменой оборудования, то сейчас такой практики нет.
«Мы не застрахованы от случаев взрывов. Последний обход вместе с сотрудниками МЧС показал: пиши не пиши предписания, если там живут пьющие люди, это бесполезно», - цитирует слова сити-менеджера портал UfacityNews.ru.
По мнению Ялалова, старая газовая горелка это, по сути, бомба.
Премьер-министр правительства Рустэм Марданов поручил заняться этим вопросом и найти способы обеспечить безопасность граждан.