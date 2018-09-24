2018-09-24T16:59:15+03:00
Общество

Трое уфимцев пытались скрыться от патруля с корзиной ворованных продуктов

Всех парней в итоге поймали
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Росгвардейцы поймали в Уфе троих парней, обокравших магазин.

Сигнал «тревога» поступил вчера вечером из магазина на улице Интернациональной. Продавцы посетовали, что неизвестные парни набрали полную корзину продуктов и сбежали. Добычей троицы стали пять бутылок водки, по бутылке коньяка и вина, а также закуска – курица и колбаса. Сотрудники пытались догнать парней сами, но не преуспели, зато патрулю повезло больше.

Молодых людей со злополучной корзиной нашли на улице Вострецова. Увидев машину Росгвардии, те кинулись врассыпную, но их это не спасло. Всех троих задержали и отвезли в магазин на опознание.

Позже 31-летнего, 20-летнего и 19-летнего воришек передали полицейским. Старшему из них, как оказалось, грабить было не впервой.

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