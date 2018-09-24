Куда сходить в Уфе 24 сентября

24 Сент. 12:41 2018-09-24T15:40:07+03:00

«Комсомолка» подскажет, чем заняться сегодня вечером

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КОНЦЕРТЫ

В Башкирском театре оперы и балета сегодня пройдет финал Международного конкурса вокалистов им. Федора Шаляпина, в котором принимают участие молодые певцы из семи стран мира - России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Монголии, Испании и Болгарии. (12+)

Начало в 19.00. Вход свободный.

В Уфимском джаз-клубе состоится премьера проекта "Go Crystal Tears". В исполнении вокалистки Эльвины Каюповой (сопрано) прозвучат произведения Джона Луоленда - английского композитора эпохи позднего ренессанса и барокко. Музыка Луоленда привлекает не только академических певцов - Стинг, например, в 2006 году записал целый диск с ариями английского классика. Любителей гитарной музыки порадует второй участник проекта - Алексей Сухов, который исполнит произведения испанских и латиноамериканских композиторов. (18+)

Начало в 21.00. Билеты: 70 руб.

В Башкирской филармонии сегодня будет звучать «абрикосовая флейта», как часто называют национальный инструмент армянского народа - дудук. Здесь выступает внук легендарного Дживана Гаспаряна - Дживан Гаспарян-младший, лидер группы «VISA». (12+)

Начало в 19.00. Билеты: 600-1800 руб.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

На воркаут-площадке lifestyle-центра «Башкирия» сегодня пройдут тренировки роллеров, принять участие в которых может любой желающий. (6+)

Начало в 19.00. Вход свободный.

В учебном корпусе УГНТУ ждут любителей йоги - здесь пройдут тренировки для начинающих. (12+)

Начало в 19.00. Билеты: 200 руб.