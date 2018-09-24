2018-09-24T12:23:38+03:00
Происшествия

В Уфе 26-летний ревнивец напал на свою девушку с ножом

Спасли девушку врачи
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Уфе задержали 26-летнего парня, едва не убившего свою возлюбленную.

Утром в субботу, 22 сентября, они поссорились. Поводом к раздору послужила ревность. Молодой человек вышел из себя и набросился на девушку с ножом. Он нанес 25-летней уфимке несколько ударов в живот, и только благодаря врачам она осталась жива.

- Потерпевшая работает в службе судебных приставов, но преступление не связано с ее служебной деятельностью, - пояснили в региональном следственном комитете.

Ревнивца задержали, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Мера пресечения парню пока не выбрана.

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