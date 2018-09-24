Курултай предложил законопроект, который поможет достроить восточный выезд из Уфы

24 Сент. 13:23 2018-09-24T13:23:57+03:00

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Госдума поддержала законопроект Курултая, который поможет достроить восточный выезд из Уфы. Он предусматривает введение отсрочки до 1 января 2023 на право вычета НДС для ряда организаций, в том числе для тех, кто занят в строительстве восточного выезда из города.

Спикер Госсобрания Башкирии Констатин Толкачев объяснил, что новый законопроект был разработан в целях экономии средств:

«В конце прошлого года был введен прямой запрет на вычет НДС, уплаченного покупателями на товары, работы, услуги, за счет субсидий или бюджетных инвестиций. В связи с невозможностью возмещения НДС у концессионера образуется дефицит средств на финансирование затрат по реализации проекта в размере 3,75 миллиарда рублей. В итоге плата по концессионному соглашению из республиканского бюджета должна вырасти на эту сумму».

Пока проект одобрен лишь в первом чтении, но депутаты надеются на полную поддержку. Это позволит построить долгожданный выезд из Уфы на трассу М-5. Он, напомним, предполагает создание тоннеля, моста через реку Уфу и строительство дороги протяженностью около 18 километров.