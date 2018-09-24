2018-09-24T13:23:57+03:00
Общество

Курултай предложил законопроект, который поможет достроить восточный выезд из Уфы

Законопроект был разработан в целях экономии средств
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Госдума поддержала законопроект Курултая, который поможет достроить восточный выезд из Уфы. Он предусматривает введение отсрочки до 1 января 2023 на право вычета НДС для ряда организаций, в том числе для тех, кто занят в строительстве восточного выезда из города.

Спикер Госсобрания Башкирии Констатин Толкачев объяснил, что новый законопроект был разработан в целях экономии средств:

«В конце прошлого года был введен прямой запрет на вычет НДС, уплаченного покупателями на товары, работы, услуги, за счет субсидий или бюджетных инвестиций. В связи с невозможностью возмещения НДС у концессионера образуется дефицит средств на финансирование затрат по реализации проекта в размере 3,75 миллиарда рублей. В итоге плата по концессионному соглашению из республиканского бюджета должна вырасти на эту сумму».

Пока проект одобрен лишь в первом чтении, но депутаты надеются на полную поддержку. Это позволит построить долгожданный выезд из Уфы на трассу М-5. Он, напомним, предполагает создание тоннеля, моста через реку Уфу и строительство дороги протяженностью около 18 километров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера