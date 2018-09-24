2018-09-24T11:04:15+03:00
Происшествия

«Закрыл сына от огня собой»: в Башкирии семья едва не погибла в пожаре

Причиной воспламенения пока называют неисправность проводки
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: региональное управление МЧСФото: региональное управление МЧС
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В четыре утра пожарных вызвали в село Караидель, где загорелся жилой дом. Семья смогла выбраться из строения, но оказалась в огненном кольце – пламя охватило забор на участке. Прибывшим пожарным пришлось разобрать ограду и спилить дерево, чтобы вывести родителей и детей из огня.

Мать и 15-летняя дочь получили термические ожоги, 5-летнего сына же спас от воздействия пламени отец. Мужчина закрывал мальчика собой, пока их не спасли.

Более получаса потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь. В МЧС по Башкирии сообщили, что в борьбе со стихией задействовали две единицы техники и семерых человек.

Дом семьи серьезно пострадал: пламя уничтожило крышу и потолочные перекрытия на 100 «квадратах». Предварительно считается, пожар начался из-за неисправной проводки. Точную причину назовет дознаватель после проверки.

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