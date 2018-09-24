Новшества на рынке строительства и недвижимости обсудят в Уфе

24 Сент. 09:43 2018-09-24T09:43:02+03:00

С 25 по 28 сентября в ВДНХ-ЭКСПО состоится Строительный бизнес-форум, который объединит выставки «Уралстройиндустрия», «Недвижимость», проект «Interior&Design», деловую программу и просветительские мероприятия

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Выставка «УралСтройИндустрия» соберет в Уфе производителей материалов, оборудования и всего того, что необходимо в строительстве. Участниками станут торговые сети и дистрибьютеры. В выставках этого года примут участие около 100 компаний из 13 регионов России - Московской, Ленинградской, Калужской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Челябинской областей, Красноярского, Пермского и Приморского краев, Республик Татарстан и Марий Эл. Среди экспонентов и ведущие компании Башкортостана.

Впервые в выставках нашего региона участвуют известнейшие в России и за рубежом компании: «PROFFLEX», «Выключатели и системы», «Фортуна Кемикал», «АйСиЭм Гласс», «Восток Строй», Каменск-Уральский завод строительных материалов.

Самые актуальные предложения новостроек от надежных застройщиков представит выставка «Недвижимость».

Новый проект «Interior&Design» поддержали Союз дизайнеров России по РБ, журнал «Уфа.Собака.ру», телеканал БСТ, студия Dark Design Group, школа дизайнеров «VISION».

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