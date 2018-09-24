В Башкирии глава сельсовета незаконно выделил жилье своему знакомому
Он поставил его на учет как нуждающегося в улучшении жилищных условий
Изменить размер текста:
На бывшего главу Удрякбашевского сельсовета завели уголовное дело. Чиновника обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, он посодействовал знакомому в получении квартиры. Чиновник знал, что того имелось жилье площадью более 107 «квадратов», но все равно поставил его на учет как нуждающегося в улучшении жилищных условий и выделил ему квартиру площадью свыше 48 квадратных метров.
После проверки на главу сельсовета завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ход расследования контролирует прокуратура района.