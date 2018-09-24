В Республике Башкортостан 26 сентября стартует III международный форум и выставка «Транспорт Урала»
Мероприятие проводится Правительством РБ, Государственным комитетом РБ по транспорту и дорожному хозяйству совместно
с ГКУ Транспортная дирекция РБ при организационной поддержке компаний «Башкиравтодор» и «Дортрансстрой». Форум призван содействовать открытому обсуждению актуальных транспортных вопросов и укреплению взаимопонимания между представителями гос.органов власти и бизнес-сообщества.
Форум «Транспорт Урала» ежегодно собирает более 1000 специалистов отрасли
Ключевым событием Форума станет пленарное заседание «Воссоздавая транспортный мост из Азии в Европу. Точки роста» с участием руководства Министерства транспорта Российской Федерации. С целью вовлечения регионов в процесс реализации Межправительственных соглашений в дорожной сфере проводится круглый стол с участием ЭСКАТО ООН*.
*Справочно: Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, является одной из пяти региональных комиссий Экономического и Социального Совета ООН.
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