2018-09-24T09:33:25+03:00
Общество

В Республике Башкортостан 26 сентября стартует III международный форум и выставка «Транспорт Урала»

С 26 по 28 сентября в г. Уфе на площадке Конгресс-холл состоится III международный форум «Транспорт Урала», на котором будут обсуждаться тенденции, проблемы и перспективы развития дорожно-транспортной отрасли
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Мероприятие проводится Правительством РБ, Государственным комитетом РБ по транспорту и дорожному хозяйству совместно

с ГКУ Транспортная дирекция РБ при организационной поддержке компаний «Башкиравтодор» и «Дортрансстрой». Форум призван содействовать открытому обсуждению актуальных транспортных вопросов и укреплению взаимопонимания между представителями гос.органов власти и бизнес-сообщества.

Форум «Транспорт Урала» ежегодно собирает более 1000 специалистов отрасли

Ключевым событием Форума станет пленарное заседание «Воссоздавая транспортный мост из Азии в Европу. Точки роста» с участием руководства Министерства транспорта Российской Федерации. С целью вовлечения регионов в процесс реализации Межправительственных соглашений в дорожной сфере проводится круглый стол с участием ЭСКАТО ООН*.

*Справочно: Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, является одной из пяти региональных комиссий Экономического и Социального Совета ООН.

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