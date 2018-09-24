В Башкирии по факту отравления троих мужчин газом в погребе проводится проверка

24 Сент. 10:20 2018-09-24T10:21:23+03:00

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Следователи начали проверку по факту гибели троих мужчин в садовом товариществе «Весна» Кушнаренковского района. Предположительно, все они умерли от отравления окисью углерода.

В республиканском Следкоме рассказали, что в субботу, 22 сентября, 38-летний владелец дачи решил просушить погреб. Он разжег там дрова, не обеспечив вентиляцию помещения. Днем позже мужчина спустился в подпол, чтобы оставить там картошку, и потерял сознание. Сосед по участку, помогавший ему, тоже почувствовал удушье, но успел выбраться. Пока он звонил в «скорую», 87-летний дядя владельца и его 68-летний отец поспешили вниз на помощь пострадавшему. К сожалению, все они надышались ядовитым газом: и хозяин участка, и оба его родственника погибли.

Впереди - судебно-медицинская экспертиза и проверки, после чего следователи вынесут процессуальное решение.