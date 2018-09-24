В Башкирии закрыли незаконный офис микрозаймов
Фирме также предстоит выплатить 100 тысяч штрафа
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В Башкирии обнаружили нелегальную микрофинансовую организацию, которая предлагала жителям республики потребительские займы. Рекламу фирмы можно было найти в интернете.
По закону организация могла заниматься потребительским кредитованием только после включения ее в госреестр микрофинансовых организаций. Между тем, ее там не оказалось, так что деятельность фирмы сочли нелегальной.
В пресс-службе прокуратуры Башкирии уточнили, что дело дошло до суда, где организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей и запретили выдавать займы.