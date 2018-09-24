2018-09-24T09:36:30+03:00
Общество

В Башкирии задержали водителя-"рекордсмена" по накопленным штрафам

На его счету 79 нарушений за четыре месяца
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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79 раз за четыре месяца житель Гафурийского района Башкирии нарушил правила дорожного движения.

С апреля по июль 26-летний парень на «Приоре» постоянно испытывал терпение сотрудников ГИБДД и стал рекордсменом по числу штрафов, заработанных за такой короткий срок.

Глава Госавтоинспекции в Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал, что 65 раз горе-водитель превышал скорость перед камерами и еще 14 раз ему указывали на нарушения при тонировке стекол. В итоге парень заработал долг по штрафам на сумму свыше 50 тысяч рублей.

За промедление с оплатой молодого человека привлекли к ответственности. Ему предстоят обязательные работы.

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