2018-09-24T08:56:40+03:00
Общество

Жители Башкирии натолкнулись в лесу на снежного человека

Необычное существо засняли на камеру
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Скриншот из видеоСкриншот из видео
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Необычное видео опубликовала одна из жительниц Сибая. Недавно она ездила с мужем на тихую охоту и по дороге супруги столкнулись со… снежным человеком. Существо встретилось им за населенным пунктом Хасаново. Увиденное супруги засняли на камеру.

- Это очень высокий "человек", высотой с деревья, четко были видны его шаги и прямая осанка. Не путать со зверем, хотя и зверей не бывает такой высоты.., - рассказала автор видео в соцсетях.

По кадрам сложно сделать вывод, что именно повстречалось супругам: качество записи оставляет желать лучшего. Отсюда и скепсис местных жителей. Большинство усомнилось, что на видео йети, начав сопоставлять масштаб.

- Где там деревья увидали? При отдалении камеры заметно, что это кусты, а не деревья, - пишут пользователи.

Однако сама автор видео уверена, им встретилось нечто необычное.

- Хватает, того, что я и мой супруг видели это своими глазами, - говорит женщина.

Что же это было на самом деле, пока выяснить так и не удалось. Вполне возможно, что это была чья-то шутка или постановка, а может, по холмам просто гулял тепло одетый человек.

Снежный человек в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА

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