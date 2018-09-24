2018-09-24T08:22:31+03:00
Общество

Жителей Уфы атаковали полчища агрессивных комаров

Они летят из подвала и мешают горожанам спать
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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На насекомых не действуют никакие фумигаторыНа насекомых не действуют никакие фумигаторы
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Жильцы одного из домов в Уфе требуют от властей решить проблему с комарами. Полчища насекомых не дают покоя жителям дома № 21/1 по улице Борисоглебской.

На агрессивных комаров не действуют даже устройства, призванные их уничтожать. «День и ночь работают фумигаторы», - пишет горожанка уфимским властям.

По ее словам, насекомые летят из подвала. Видимо, их количество объясняется сыростью.

Женщина требует разобраться с проблемой как можно скорее. Изучить вопрос поручено Марату Галиуллину, главе администрации Орджоникидзевского района Уфы.

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