Жителей Уфы атаковали полчища агрессивных комаров

24 Сент. 08:22 2018-09-24T08:22:31+03:00

На насекомых не действуют никакие фумигаторы

Они летят из подвала и мешают горожанам спать

Изменить размер текста: A A

Жильцы одного из домов в Уфе требуют от властей решить проблему с комарами. Полчища насекомых не дают покоя жителям дома № 21/1 по улице Борисоглебской.

На агрессивных комаров не действуют даже устройства, призванные их уничтожать. «День и ночь работают фумигаторы», - пишет горожанка уфимским властям.

По ее словам, насекомые летят из подвала. Видимо, их количество объясняется сыростью.

Женщина требует разобраться с проблемой как можно скорее. Изучить вопрос поручено Марату Галиуллину, главе администрации Орджоникидзевского района Уфы.