Жителей Уфы атаковали полчища агрессивных комаров
Они летят из подвала и мешают горожанам спать
На насекомых не действуют никакие фумигаторы
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Жильцы одного из домов в Уфе требуют от властей решить проблему с комарами. Полчища насекомых не дают покоя жителям дома № 21/1 по улице Борисоглебской.
На агрессивных комаров не действуют даже устройства, призванные их уничтожать. «День и ночь работают фумигаторы», - пишет горожанка уфимским властям.
По ее словам, насекомые летят из подвала. Видимо, их количество объясняется сыростью.
Женщина требует разобраться с проблемой как можно скорее. Изучить вопрос поручено Марату Галиуллину, главе администрации Орджоникидзевского района Уфы.