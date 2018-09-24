В Башкирии столкнулись внедорожник и "семерка": есть погибший

24 Сент. 08:46 2018-09-24T08:56:33+03:00

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Смертельное ДТП случилось в воскресенье вечером на трассе Уфа-Янаул. Согласно сообщению регионального УГИБДД, «Мицубиси Аутлендер» столкнулся с ВАЗ-2107. Иномаркой управлял 50-летний житель Нефтекамска.

В аварии погибла 63-летняя пассажирка «семерки». Пострадали 57-летний водитель и вторая пассажирка – девушка 23-х лет. Оба госпитализированы с многочисленными травмами,

По факту случившегося ведется проверка, сообщает в своем блоге Динар Гильмутдинов, глава Госавтоинспекции в регионе.

За вчерашний день на дорогах республики зафиксировали 20 аварий, в которых два человека погибли и 28 получили травмы.