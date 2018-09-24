По вине пьяного водителя в Башкирии в ДТП погибла женщина

24 Сент. 07:26 2018-09-24T10:22:16+03:00

По данному факту проводится проверка, сообщили в ГИБДД по РБ. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В минувшую субботу, 22 сентября, в Ишимбайском районе Башкирии произошла смертельная авария. 27-летний водитель за рулем ВАЗа «пятнадцатой» модели на автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП его пассажирка, 39-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте. Она получила слишком серьезные травмы и не дождалась приезда скорой.

На момент совершения аварии автомобилист был пьян. По данному факту проводится проверка, сообщили в ГИБДД по РБ.