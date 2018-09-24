2018-09-24T07:16:05+03:00
Общество

9 тысяч человек попали под сокращение с начала года в Башкирии

Об этом рассказали в центре занятости
Эльвина АПАРИНА
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Многие из уволенных, 3998 человек, нашли работу через службы занятости.Многие из уволенных, 3998 человек, нашли работу через службы занятости.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С начала 2018 года 9295 жителей Башкирии потеряли работу, попав под сокращение. Причинами также стали ликвидации организаций, сообщает центр занятости.

Многие из уволенных, 3998 человек, нашли работу через службы занятости. Еще 519 работников получают трудовую пенсию и все еще находятся в поиске работы.

Стоит отметить, что за тот же период времени 2017 года в республике сократили 13323 человека. Через центры занятости 7686 были трудоустроены, а 1064 человека получают трудовую пенсию по старости.

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