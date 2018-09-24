В Башкирии из-за нарушений закрыли ночной клуб
Развлекательное заведение не прошло проверку
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В Ишимбае закрыли местный ночной клуб «Шоколад» из-за некоторых нарушений.
Развлекательное заведение не прошло проверку, которую проводили сотрудники МЧС и прокуроры. Специалисты выявили, что у клуба есть нарушения при эксплуатации автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют система пожаротушения и система вытяжной противодымной вентиляции.
Межрайонный прокурор, посчитав, что нахождение посетителей в клубе опасно, в судебном порядке потребовал закрыть заведение.
Теперь «Шоколад» вновь откроет свои двери только после устранения нарушений.