2018-09-24T07:09:37+03:00
Происшествия

В Башкирии из-за нарушений закрыли ночной клуб

Развлекательное заведение не прошло проверку
Эльвина АПАРИНА
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В Ишимбае закрыли местный ночной клуб «Шоколад» из-за некоторых нарушений.

Развлекательное заведение не прошло проверку, которую проводили сотрудники МЧС и прокуроры. Специалисты выявили, что у клуба есть нарушения при эксплуатации автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют система пожаротушения и система вытяжной противодымной вентиляции.

Межрайонный прокурор, посчитав, что нахождение посетителей в клубе опасно, в судебном порядке потребовал закрыть заведение.

Теперь «Шоколад» вновь откроет свои двери только после устранения нарушений.

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