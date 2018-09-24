2018-09-24T06:54:46+03:00
Происшествия

Сотрудник автомойки в Уфе угнал автомобиль клиента

Угонщик на тот момент был пьян
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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На днях в Уфе в отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что у него угнали автомобиль, который он оставил на автомойке и договорился, что заберет его утром. Через некоторое время был задержан и угонщик – им оказался 26-летний уфимец. На момент задержания он был в состоянии алкогольного опьянения.

- Полицейские задержали мужчину. Уже возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

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