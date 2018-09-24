2018-09-24T06:43:35+03:00
Происшествия

Три человека задохнулись в погребе в Башкирии

Мужчины отравились ядовитым газом
Эльвина АПАРИНА
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фото: МЧС по РБфото: МЧС по РБ
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Вчера, 23 сентября, в садовом товариществе «Весна» в Кушнаренковском районе Башкирии произошел трагический случай. Трое мужчин задохнулись в погребе.

В Госкомитете РБ по ЧС рассказали, что первым потерял сознание 38-летний мужчина. Он находился в погребе и принимал мешки с картофелем. Увидев, что мужчине плохо, двое мужчин спустились к нему, чтобы помочь, но также потеряли сознание и погибли.

Известно, что за сутки до трагедии мужчины обеззараживали погреб тлеющей берестой. Погреб не был оборудован вентиляцией.

На месте работали три сотрудника МЧС и одна единица спецтехники.

По данному факту следователи проведут проверку.

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